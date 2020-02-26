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26.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MİT ve TSK’dan Sincar’a operasyon

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK’dan Sincar’a operasyon

“Terörle kaynağında mücadele” konseptiyle özellikle sınır ötesinde terör örgütlerine ağır darbe vuran TSK ve MİT, ortak operasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, “Sabri Tori” kod adlı Yahya Duman’ın terör örgütüne 1993’te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016’da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi. MİT ve TSK tarafından Irak’ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK’nın Irak’taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi. 

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