MİT’in sınır ötesi yerel unsurları iki kat arttı

DHA’nın istihbarat uzmanlarından aldığı bilgilere göre; MİT’in özellikle son birkaç yılda, terör örgütleri PKK/PYD-YPG, DAEŞ ve FETÖ’ye yönelik yurtdışı başarılı operasyonlarının sayısındaki artışın en önemli nedenleri arasında yerel istihbarat ağının güçlenmesi gösteriliyor. MİT’in sınır ötesi etkili operasyonları, birçok ülkenin terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DAEŞ’in kamplarındaki vatandaşlarının kurtarılması Türkiye’den yardım istemesine neden oluyor. MİT operasyonlarıyla başta Suriye’deki terör örgütlerinin elinden olmak üzere 30’un üzerinde yabancı ülke vatandaşının kurtarılmasını sağladığı bildirildi.