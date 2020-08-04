04.08.2020 - 07:00 | | HİLAL ÖZTÜRK İstanbul DHA
MİT’in sınır ötesi yerel unsurları iki kat arttı
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurlarının son yıllarda iki kat arttığı öğrenildi.
DHA’nın istihbarat uzmanlarından aldığı bilgilere göre; MİT’in özellikle son birkaç yılda, terör örgütleri PKK/PYD-YPG, DAEŞ ve FETÖ’ye yönelik yurtdışı başarılı operasyonlarının sayısındaki artışın en önemli nedenleri arasında yerel istihbarat ağının güçlenmesi gösteriliyor. MİT’in sınır ötesi etkili operasyonları, birçok ülkenin terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DAEŞ’in kamplarındaki vatandaşlarının kurtarılması Türkiye’den yardım istemesine neden oluyor. MİT operasyonlarıyla başta Suriye’deki terör örgütlerinin elinden olmak üzere 30’un üzerinde yabancı ülke vatandaşının kurtarılmasını sağladığı bildirildi.