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16.07.2020 - 09:13 |

MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlendi.

MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığının Bağlıca'daki Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, MİT'in Yenimahalle’deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan, personele hitaben konuşma yaptı.

Gazi MİT mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlik, 15 Temmuz'a dair  hazırlanan özel sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.

 

 

 

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