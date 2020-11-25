MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan ve Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde “kurye sorumlusu” Hizret Çalkın’ın bir toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı. MİT’in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar izlenen Çalkın’ın başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi.

Irak’ın kuzeyindeki toplantı sırasında SİHA ile yapılan nokta atışıyla Çalkın ile yanındaki teröristler etkisiz hale getirildi. MİT, geçtiğimiz hafta da PKK’nın sözde Sincar gümrük sorumlusu “Azad Heşet” kod adlı İrfan Akcan’ı Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirmişti.