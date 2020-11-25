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25.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın sözde kurye sorumlusu “Dıhlaz” kod adlı Hizret Çalkın’ı, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT’ten PKK’ya bir darbe daha
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan ve Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde “kurye sorumlusu” Hizret Çalkın’ın bir toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı. MİT’in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar izlenen Çalkın’ın başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi.

Irak’ın kuzeyindeki toplantı sırasında SİHA ile yapılan nokta atışıyla Çalkın ile yanındaki teröristler etkisiz hale getirildi. MİT, geçtiğimiz hafta da PKK’nın sözde Sincar gümrük sorumlusu “Azad Heşet” kod adlı İrfan Akcan’ı Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirmişti.

 

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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