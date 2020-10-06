MNG kargo çalışma saatleri | MNG Kargo kaçta açılıyor / kapanıyor?

2003 yılında kurulan MNG Kargo'nun 800’den fazla şubesi bulunuyor. Türkiye’de kargo taşımacılığı sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynayan MNS Kargo'yu tercih edenler kargo alıp, göndermek için çalışma saatlerini sorguluyor. İşte "MNG Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?" sorusunun cevabı...

MNG ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

Kargolarınızın durumu, gönderilerinize ilişkin sorularınız ve MNG Kargo’ya ilişkin diğer konular için 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

MNG KARGO HAKKINDA

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

2003 yılında kurulan MNG Kargo 800’den fazla şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 25 aktarma merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 6500’ü kendi bünyesinde, 3500’ü ise acentelerinde olmak üzere 10000’e yakın çalışanı, 3000 kara taşıma aracı ile hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde 700 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran Türkiye’nin lider kargo şirketlerindendir.

Sektörde ilk Teknolojik Aktarma Merkezlerine sahip kargo şirketi olan MNG Kargo, bu teknoloji sayesinde saatte 65 bin kargoyu yüksek hızda ayrıştırıp, el değmeden hatasız olarak hat araçlarına yükleyerek, hasarsız teslimat sağlamaktadır.

2000 yılından bu yana Türkiye’ye 5 milyar dolardan fazla yatırım getirmeyi başaran Turkven’in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve başta Haydar Sancak ile Suat Sancak olmak üzere, Sancak Ailesi 2017 yılında MNG Kargo’yu satın almıştır.

Türkiye’de kargo taşımacılığı sektörünün gelişiminde başrol oynayan, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile ülkemiz taşımacılık sektörüne çağdaş dinamikler kazandırmış olan MNG Kargo güçlenen sermaye yapısıyla teknolojik yatırımlarına devam etmektedir.