"Mobil Bankacılık" dolandırıcılığı! 35 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde 48 şüphelinin 44 eylemi belirlenmiş, şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 44 eylemde toplamda 1 milyon 832 bin zarar ve 866 bin 700 TL tutarında blokeli tutar olduğu tespit edilmişti.

Yapılan operasyonda 48 şüpheli hakkında geçen hafta Cuma günü gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaralarının mağdurların bilgisi olmadan GSM operatör firmalarından hat taşıma işlemleri gerçekleştirdikleri, bu şekilde elde etmiş oldukları yeni sim kart ile banka çağrı merkezinin arandığı ve güvenlik adımları yanıtlandıktan sonra yeni sim kart üzerindeki blokenin kaldırıldığı ve SMS şifrelerin yeni sim karta yönlendirildiği, ardından mağdura ait internet/mobil bankacılık hesaplarına erişilerek kredi tanımla, karta nakit avans işlemleri gerçekleştirilip hesapta bulunan bütün paranın şüpheli üçüncü kişilerin hesapları veya ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına havale/EFT yapılmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri belirlenmişti. Yapılan operasyonlarda toplam 48 şüpheliden 43'ü gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede 35 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 7 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli F.Y. hakkında ise "Ev Hapsi" kararı uygulanmasına karar verildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.