Molozkent!

İzinsiz döküm yaptığı tespit edilen 544 kişiye 177 milyon 295 bin 706 TL ceza kesildi. Dökülenlerin büyük çoğunluğunu hafriyat kazılarından çıkan toprak ve taşlardan oluştuğu belirtildi. Mega kentteki resmi 14 hafriyat sahasında ise toplamda 16 milyon 858 bin 530 metreküp depolamanın yapıldığı ifade edilirken sahaların doluluk oranın ise yüzde 50 olduğu kaydedildi. 2019 yılında yapılan bin 200 denetimde 184 kişiye toplamda 43 milyon 309 bin 278 TL yaptırım uygulandığı belirtildi.

Drone’lu takip sistemi

Verilere göre İstanbul’dan kaçak dökümler ise en çok Avrupa Yakası’nda Arnavutköy ilçesi, Boğazköy mevkii, Eski İstanbul Caddesi ve Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi üzerinde yapılıyor. Hafriyat dökümlerinin genelde yaz aylarında arttığı ifade edilirken bu yıl ise pandemiden dolayı yüzde 40 azalma görüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi; “Hafriyatla ilgili, Araç Takip Sistemi ve Hafriyat Belgelendirme Sistemi sayesinde hafriyat araçları anlık olarak (geçmişe yönelikte takip yapılabilmekte) takip edilmekte olup, bu uygulama Zabıta ekipleri ve jandarma ekiplerinin de kullanımına açık durumdadır. Bu iki takip sistemi sayesinde hem hafriyat araçlarının anlık takipleri, hafriyat sirkülasyonu ve belgelendirme işlemleri yapılmaktadır. Gereken yerlerde havadan dronla sahaların görüntülemesi de yapılmaktadır.”

ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHDİT

İzinli döküm sahalarının eski madeni alınmış alanların rehabilitasyonu kapsamında yönetmeliklere uygun olarak doldurularak ağaçlandırıldığı ifade edilirken, gelişigüzel çevreye dökülen hafriyatların içerdiği maddeler nedeniyle zaman zaman çevre sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

PARA CEZALARI ARTIRILMALI

İstanbul’da kaçak moloz ve hafriyat dökümünün arttığını iddia eden İBB Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Kadem Ekşi, “Biz bu konuda son derece hassasız. Burada İBB Çevre Koruma

Müdürlüğü’nün hassasiyetle kaçak dökümleri engelleyecek para cezalarını caydırıcı noktaya taşıması gerekiyor. Ver geç mantığıyla bir gelecek inşa edemezsiniz” dedi.