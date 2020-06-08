Motorları yine maviliklere süreceğiz

İnsanlık tarihinin en önemli salgınlarından biri olan Kovid-19’u zorlu bir tedavi süreciyle atlatanlar, yaşadıklarını Milliyet’e anlattı. Hastalıkla savaşanların çoğu hayatlarında önemli değişimler yaşıyor, ‘yeni hayat’a yeni kararlarla başlıyor... O isimlerden biri de hastaları iyileştirmek için çalışırken virüse yakalanan ve 23 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Dr. Selçuk Köse. “Bu virüs yaşamanın ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu hatırlattı” diyen Dr. Köse, oğlu ve kızına daha çok zaman ayıracağını ve görevine dönerek tekrar topluma fayda sağlamayı amaç edineceğini söylüyor; “Beni hayata bağlayan güzelliklerden biri de motosiklet. Eski hızlı günlerimi özlesem de daha dingin ama aynı coşkuyla hayatımı yaşayacağım. Motorları maviliklere sürmek için sabırsızlanıyorum.”

İlk ona uygulandı

Kovid-19 hastalığına yakalananlara yardım eli uzatırken hastalanan 8 bin sağlık çalışanından biri de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse. 29 yıllık göğüs cerrahisi uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse, koronavirüsün ilk belirtilerini 10 Mart’ta hissetmiş, 16 Mart’ta yapılan testinin pozitif çıkması üzerine çalıştığı hastaneye yatırılmıştı. Akciğeri zarar gören ve solunum şikayetleri artan Dr. Köse, hayati tehlike üzerine 19 Mart’ta alındığı yoğun bakımda bilinci kapalı şekilde 23 gün kaldı. Yoğun bakımdayken kalbi 15 dakika durdu.

Beyincik ve beyin sapı zarar gören Dr. Köse, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın onayıyla kök hücre tedavisinin yanı sıra Çin’den getirilen ilacın uygulandığı ilk kişi oldu. Hastanesinde 2019 yılının en çok sevilen ve teşekkür edilen doktoru seçilen Köse, yeniden başladığı hayatının ilk günlerini Milliyet’e anlattı. İlk günlerde yüksek ateş ve halsizlik yaşadığını ve sonrasını hatırlamadığını kaydeden Köse şunları söyledi:

‘Arkadaşlarım yaşattı’

“Kan değerlerim düşünce yoğun bakıma alınmışım. Uyutularak solunum makinesinde 23 gün geçirirken beyin sapım ve beyinciğim olumsuz etkilenmiş. Hastane başhekimimiz Prof. Dr. Gökhan Adaş’ın girişimleri ve bakanımızın onayıyla Çin’den getirilen ilaç ilk kez bende uygulanmış. 4 kür kök hücre uygulanmış üzerimde. Böbreklerim dışında tüm organlarım etkilenmiş. Kalbim 15 dakika durmuş. Bugün buradaysam başhekimimizin yanı sıra Prof. Dr. Erdal Karaöz’ün ve yoğun bakım sorumlumuz Doç. Dr. Zafer Çukurova’nın çabası sayesindedir. 13 Nisan’da uyandırıldığımda çocuklarımla konuştum ve hayata yeniden başladım. Bu kutsal mesleğin bir çalışanı olarak tüm sağlık çalışanlarına minnettarım.”

‘Bana yakışmazdı’

“Uyandırıldığımda hemen annemi sordum. Çünkü en büyük dayanağım olan annem en riskli gruptaydı. İyi olması bana hayat verdi. Şimdi tanımadığım kişilerden binlerce mesaj alıyorum. Bana dayanmam için dua ettiklerini söylediler. Hayatım boyunca sağlık sorunu yaşamayan biri olarak koronavirüse yenilmek olmazdı. Oğlum Sarper ve kızım Tilbe’yi büyüteceğim. Onlarla güzel günler geçirirken topluma yararlı olacaklarını göreceğim. Toplumun bir ferdiyim ve kendimi faydalı olmak için sorumlu hissediyorum. Halen bu virüsle savaşan insanlara yardım etmek için 20 Temmuz’da işime döneceğim. Yaşamı ailemle, sevdiklerimle birlikte seviyorum. Bozcaada ve Ayvalık’a gidip biraz gezmek ve dinlenmek istiyorum. Bu virüsle güçlü bağışıklık sistemi, iyi uyku, yüksek moral, yaşama bağlılık ve hijyenle mücadele edebiliriz. Sosyal ortamlarda dikkatli olmak şart.”

Çok yönlü doktorun motosiklet tutkusu

Motosiklet tutkunu Dr. Köse, aynı zamanda havacılığa da meraklı. 12 kez uçuş yapmış. Beyinciği zarar gördüğü için şimdilik iki teker kullanmayı denemiyor. 3 ay aranın ardından motosikletin arka koltuğunda İstanbul Boğazı’nı gezen Köse, “Beni hayata bağlayan güzelliklerden biri de motosiklet. Eski hızlı günlerimi özlesem de daha dingin ama aynı coşkuyla hayatımı yaşayacağım. Motorları maviliklere sürmek için sabırsızlanıyorum” dedi. Köse ve doktor arkadaşları, kurdukları Grup Tremor’da organ bağışını desteklemek

için müzik yapıyorlar.

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