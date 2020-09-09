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09.09.2020 - 09:21 | | DHA

Motoru arızalanan lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenlerin lastik botu arıza yaptı. Yardım talebinde bulunan 39 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Motoru arızalanan lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isterken, lastik botun motor arızası yapması sonucu sürüklenen 39 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Durağa giden kadına halk otobüsü çarptıAnkara’nın Çankaya ilçesinde otobüs durağına gitmek için karşıya geçmeye çalışan kadına halk otobüsü çarptı.
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