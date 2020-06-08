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08.06.2020 - 16:41 | | DHA

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı!

Kütahya’da, motosiklet hırsızlığı ile ilgili aranan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı!

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi, Meydan Mahallesi Kanalboyu Caddesi ve Gaybiefendi Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlattı. Motosikletlerin çalındığı cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ş.N., E.N. ve S.N. isimli şüphelilerin motosikletleri 61 HA 028 plakalı bir otomobil ile çaldıklarını belirledi.

Şüphelilerin Bilecik'in Bozüyük ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan 43 VB 309 ve 43 MA 0125 plakalı motosikletler şüphelilerin arama yapılan araçlarının bagajında ele geçirildi.

 

 

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