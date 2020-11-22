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22.11.2020 - 15:01 | | AA

Motosiklet kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kamyona çarpan motosikletteki 2 genç öldü.

Motosiklet kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi

Alınan bilgiye göre, Serkan Özer'in (19) kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, Seyrantepe üst geçit mevkisinde önünde seyreden Yenişehir  Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.

Sürücü Özer ile motosikletteki Yusuf Sarıkaya (18) kaza yerinde öldü.

 

 

 

Tuzla'da kedi kesip poşete koyan kadın hastaneye götürüldü!İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.
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