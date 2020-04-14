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14.04.2020 - 15:50 | | DHA

Motosiklet sürücüleri kafa kafaya çarpıştı

Beşiktaş'ta ters istikametlerde giden iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

İstanbul Beşiktaş, Palanga Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada 41 ABU 943 plakalı motosikletle ters istikametten gelen 41 JB 946 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler yola savrulurken sürücüler de yere düştü.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza yapan motosiklet sürücülerinden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken diğeri ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Palanga Caddesi bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılarak temizlik çalışması yapılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

    Motosiklet sürücüleri kafa kafaya çarpıştıBeşiktaş'ta ters istikametlerde giden iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.
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