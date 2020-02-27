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27.02.2020 - 10:07 | | İHA

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Adana'da yol ortasından dönen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Kaza Adana Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa E, 01 DEÖ 81 plakalı hafif ticari aracını Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda yol kenarına park etti. Daha sonra aracına binen Mustafa E., ters istikamete gitmek için yolun ortasından dönmek istedi.

Bu arada Mıdık Mahallesi yönüne giden Sabit Şekercioğlu yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sabit Şekercioğlu motosikletten fırlayıp yere düştü. Kanlar içinde kalan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, diğer sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan sürücü toprağa verildi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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