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26.03.2020 - 14:01 | | DHA

Motosiklet üzerinde şoke eden görüntü! Kasksız kadın ve bebek

Antalya’da, corona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosiklet kullanan kişinin, arkasında kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk ettiği görüldü.

Motosiklet üzerinde şoke eden görüntü! Kasksız kadın ve bebek

Kent merkezinde bulunan Güllük Caddesi'nde motosikletlinin, arkasında oturan kasksız kadın ve aralarında sıkıştırdıkları bebek ile tehlikeye aldırmadan yolculuk ettiği görüldü. Kentte corona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosikletlinin, kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk etmesi, görenlerin tepkisini çekti.

Motosiklet sürücüsü, caddede bir süre sonra gözden kayboldu.

 

 

 

Yer: İstanbul Havalimanı! 1500 kişi polis eşliğinde Karabük'e gönderildiCorona virüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 1500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.
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