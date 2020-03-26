Motosiklet üzerinde şoke eden görüntü! Kasksız kadın ve bebek

Kent merkezinde bulunan Güllük Caddesi'nde motosikletlinin, arkasında oturan kasksız kadın ve aralarında sıkıştırdıkları bebek ile tehlikeye aldırmadan yolculuk ettiği görüldü. Kentte corona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmezken, motosikletlinin, kasksız kadın ve bebek ile önlem almadan yolculuk etmesi, görenlerin tepkisini çekti.

Motosiklet sürücüsü, caddede bir süre sonra gözden kayboldu.