10.06.2020 - 01:27 | | DHA
Motosikleti ile kaza yapmÄ±ÅŸtÄ±... YaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti
AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde, geÃ§irdiÄŸi motosiklet kazasÄ± sonucu hastaneye kaldÄ±rÄ±lan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti. Â
Kaza, 8 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda KadÄ±nlar Denizi Caddesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte alkol aldÄ±ktan sonra motosikletine binen Hakan KÃ¼tÃ¼k (25), motosikleti ile seyir halinde olduÄŸu sÄ±rada virajÄ± alamayÄ±p orta refÃ¼je Ã§arptÄ±. Metrelerce sÃ¼rÃ¼klenen motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak KuÅŸadasÄ± Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Buradaki mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan AydÄ±n Adnan Menderes Ãœniversitesi Hastanesine sevk edilen KÃ¼tÃ¼k'ten acÄ± haber geldi. KadÄ±n kuafÃ¶rÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen KÃ¼tÃ¼k, hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KazanÄ±n ÅŸokuyla araçtaki kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ söylediÄ°stanbul Arnavutköy KayabaÅŸÄ± yolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda, yol kenarÄ±nda bulunan ÅŸarampole yuvarlanan araçtan yaralÄ± ÅŸekilde çÄ±karÄ±lan vatandaÅŸ kazanÄ±n ÅŸokuyla araçtaki kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ söyleyince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. Kazazedenin 'biz araçta 4 kiÅŸiydik' demesi üzerine ekipler dakikalarca aslÄ±nda olmayan 4'üncü kiÅŸiyi aradÄ±. Kazaya sadece 3 kiÅŸinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilince arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± son buldu.