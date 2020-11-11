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11.11.2020 - 10:07 |

Motosikletin çarptığı kadının feci ölümü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde işe giderken yaya geçidi yerine karayolundan yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadın güvenlik görevlisi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı kadının feci ölümü

Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Denizli Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında görev yapan 41 yaşındaki güvenlik görevlisi Sultan Karahan, mesaiye yetişmek için yaya geçidini kullanmak yerine karayolundan yolun karşısına geçmeyi tercih etti. Sabah mesaisine yetişmek isteyen sürücülerin yoğunluk oluşturduğu üç şeritli yolu yarılayan Sultan Karahan’a, Sefa Ç.’nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 20 AEP 952 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sultan Karahan olay yerinde hayatını kaybederken, Karahan’a çarpan motosiklet ise 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada yaralanan sürücü Sefa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Karahan’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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