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04.10.2020 - 13:07 | | DHA

Motosikletle tehlikeli hareketler yaptı! Cezayı yedi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan Mehmet D.'ye (17), 7 bin 200 lira ceza kesildi.

Motosikletle tehlikeli hareketler yaptı! Cezayı yedi

Taşlıyazı köyü yakınlarında bir kişinin motosikletini farklı hareketler yaparak kullandığı görüldü. Trafikte tehlikeye yol açan motosiklet sürücüsünün bu anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve tepki görmesinin ardından güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. Araştırma sonunda görüntülerde motosikletiyle trafikte tehlikeye yol açan kişinin Mehmet D. olduğu belirlendi. Mehmet D., jandarma tarafından adresinde yakalandı. İnceleme sonunda jandarma ekipleri tarafından Mehmet D.'ye ehliyetsiz araç kullandığı, kask takmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 7 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca eksikleri bulunan motosikleti de trafikten men etti.

Yerli otomobil fabrikasının inşaatının son hali!Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi.
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