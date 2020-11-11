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11.11.2020 - 09:19 | | İHA

Motosikletli gencin feci ölümü kamerada

Pendik’te 16 yaşındaki motosikletli genç, kavşakta hafif ticari araç ile çarpışma sonucu kaza yaptı. Gencin ölümüne neden olan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 4 Kasım günü İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede ilerleyen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Görkem Kocaağa sol tarafında gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşerek sürüklenmeye başladı. Genç, havanın da yağmurlu olması sebebiyle motosikleti ile metrelerce yerde sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlı ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Görkem Kocaağa hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

16 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan Görkem Kocaağa sol tarafından gelen hafif ticari araç ile çarpışıyor. Çarpmanın etkisi ile gencin motosikleti ile yerde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

GENÇTEN GERİYE ANILARI KALDI

16 yaşında motosiklet kazası ile hayatını kaybeden Görkem Kocaağa’dan geriye çektiği videoları kaldı. Genç motosiklet tutkunu Kocaağa’nın arkadaşları ise mezarı başında gözyaşı dökerek; “Kalk Görkem biz geldik” paylaşımı yapması yürekleri burktu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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