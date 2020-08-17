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17.08.2020 - 17:21 | | DHA

Motosikletli gencin kahreden ölümü!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Utku Boz (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Motosikletli gencin kahreden ölümü!

Ayvalık'a bağlı Altınova mahallesi sahil mevkiindeki SSK Sitesi önünde kurulan pazar girişinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Kudret Doğan yönetimindeki 34 PY 9940 plakalı otomobil ile Utku Boz’un kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, ambulansla önce Ayvalık Devlet Hastanesi'ne ardından da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Boz, yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sücüsü Kudret Doğan'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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