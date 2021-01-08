Motosikletten düştü üzerinden araba geçti

Olay, 7 Haziran 2020 tarihinde akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Şahin Özmen (28) ve Müslim Yağız (26) seyir haldeyken henüz öğrenilemeyen bir sebepten motosikletin üzerinden yola savruldu. Arkalarından gelen bir otomobil, Müslim Yağız'ın üzerinden geçerek yoluna devam etti. Üzerinden otomobil geçen Müslim Yağız ambulansta hayatını kaybederken, Şahin Özmen ise olaydan 41 gün sonra yoğun bakımda öldü. Kazada ölenlerin aileleri de kazaya neyin sebep olduğunu ve Müslim Yağız'ın üzerinden geçtikten sonra olay yerinden kaçan sürücünün bulunmasını istedi.

"ÇOCUĞUMUN ÜZERİNDEN ARABA GEÇTİĞİNİ ÖĞRENDİM"



Kazada oğlunu ve damadını kaybeden anne Havva Akkoç, "Oğlum ile damadım 'araba almaya' diye çıktılar. Biz evdeyken 'kaza oldu' diye telefon geldi. Kızım gitti, arkasında da ben gittim. Öğrendik ki oğlum ölmüş. Damadım yoğun bakımda kaldı. Çocuğumun üzerinden araba geçtiğini öğrendim. Üzerinden geçen sürücü yok ortalıkta. Araba üzerinden geçiyor ve kaçıyor. Polislerimiz kameralara baktılar karanlık olduğu için bir şey çıkartamadılar" diye konuştu.

"BENİM EŞİM VE AĞABEYİM NEDEN ÖLDÜ?"



Kazada ağabeyini ve eşini kaybeden Meltem Özmen, "Eşim kaza sırasında yoğun bakıma kaldırılıyor. Ağabeyim ise ambulansta vefat ediyor. Bir araç ağabeyimin üzerinden geçiyor. Polislere de gittik 'Nereden bulabiliriz' diye. Bize dediler ki; 'Kendileri düşüyor bizlik bir şey yok.' Benim eşim neden öldü? Ben iki çocukla kaldım. Ağabeyim neden vefat etti? Üzerinden bir araba geçiyor kimse üzerinde durmuyor. Vicdanlı bir insan gelir 'Ben yaptım ama bilerek yapmadım' der. Ama bunu bile yapmadılar" dedi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI



Haziran ayında yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Motosiklet üzerindeki iki kişinin yola savrulduğu, arkadan gelen bir otomobilin yerdeki kişinin üzerinden geçip yoluna devam ettiği görüntülere yansıyor.





