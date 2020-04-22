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22.04.2020 - 12:48 | | DHA

MSB: 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Son dakika gelen bilgilere göre; Milli Savunma Bakanlığı'nca, örgütten kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

MSB: 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu" denildi.

23 Nisan’da İstanbul’dan dünyaya sevgi konseriCumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı. İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalından yayınlanacak konserin tanıtım filminde İstanbul’un simge yapılarına yer verildi.
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