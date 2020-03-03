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03.03.2020 - 13:17 | | AA

MSB: 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bahar Kalkanı Harekatı'nın gece boyunca başarıyla sürdürüldüğü, son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

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