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07.07.2020 - 11:46 | | DHA

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist icra edilen operasyonlarda gözaltına alındı" denildi.

MSB: 3 PKK/YPGli terörist gözaltına alındı

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