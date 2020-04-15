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15.04.2020 - 14:20 | | DHA

MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.

MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

MSB: 4üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MSB: 4üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MSB: 4üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Cezaevlerindeki tahliye ve izne çıkacak olan kişi sayısı belirlendiResmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.
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