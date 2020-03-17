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17.03.2020 - 10:14 | | milliyet.com.tr, AA

MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Corona virüs riskine karşın 14 altın kural!Sağlık Bakanlığı paylaştığı bu videoyla tüm vatandaşları uyardı. Videoya, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." notu eklendi.
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