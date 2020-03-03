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03.03.2020 - 12:28 | | AA/DHA

Son dakika haberi: MSB duyurdu: İdlib'de rejime ait bir uçak düşürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 'Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür' ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi: MSB duyurdu: İdlib'de rejime ait bir uçak düşürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.

 

Son dakika haberi: MSB duyurdu: İdlibde rejime ait bir uçak düşürüldü

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