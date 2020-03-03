03.03.2020 - 12:28 | | AA/DHA
Son dakika haberi: MSB duyurdu: İdlib'de rejime ait bir uçak düşürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 'Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür' ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.