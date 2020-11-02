MSB: Al-Nasr TatbikatÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi;Â

"Katar-TÃ¼rk BirleÅŸik MÃ¼ÅŸterek Kuvvet KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Katar Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan birlikte yapÄ±lan ve 10 Ekim 2020 tarihinde baÅŸlayan Al-Nasr TatbikatÄ± icra edilen seÃ§kin gÃ¶zlemci gÃ¼nÃ¼ ile tamamlandÄ±" denildi.

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