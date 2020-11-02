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02.11.2020 - 13:53 | | DHA

MSB: Al-Nasr TatbikatÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 10 Ekim'de baÅŸlayan Al-Nasr TatbikatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

MSB: Al-Nasr TatbikatÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi;Â 

"Katar-TÃ¼rk BirleÅŸik MÃ¼ÅŸterek Kuvvet KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Katar Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan birlikte yapÄ±lan ve 10 Ekim 2020 tarihinde baÅŸlayan Al-Nasr TatbikatÄ± icra edilen seÃ§kin gÃ¶zlemci gÃ¼nÃ¼ ile tamamlandÄ±" denildi.

MSB: Al-Nasr TatbikatÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±

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