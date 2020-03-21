21.03.2020 - 15:46 | | DHA
MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor
Milli Savunma Bakanlığınca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak virüsten korunduğu belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.
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