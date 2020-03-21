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21.03.2020 - 15:46 | | DHA

MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor

Milli Savunma Bakanlığınca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak virüsten korunduğu belirtildi.

MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.

MSB: Askerlerimiz aralıklı oturarak virüsten korunuyor

İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan ettiİtalya’nın Delia kabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti. Bancheri, "Güzel günler gelecek. Herkes alışveriş için her gün sokağa çıkarsa her şey nasıl güzel olacak?" diye sordu.
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