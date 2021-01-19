MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor
ABONE OL
19.01.2021 - 11:18 | | DHA

MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki birliklerin yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde faaliyetler devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görevli birliklerimiz yol araması, keşif/gözetleme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor" denildi. Birliklerin yol araması, keşif ve eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. 

Türkiye bu olayı konuşuyor! Kadıköy'deki bakıcı dehşetinde abla konuştu'Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti' Türkiye'nin gündemine oturdu. Gelen son dakika haberine göre; bakıcının yaşlı kadına uyguladığı fiziksel şiddet sonrası 87 yaşındaki ablası ve komşusundan flaş açıklamalar geldi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Son dakika! Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika! Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet