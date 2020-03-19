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19.03.2020 - 10:41 | | milliyet.com.tr

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı.

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin, koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır" denildi.

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

 

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