24.03.2020 - 14:25 | | DHA
MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin sürdürüldüğü açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.