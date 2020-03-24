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24.03.2020 - 14:25 | | DHA

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin sürdürüldüğü açıklandı.

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor" dedi.

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
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