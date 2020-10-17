17.10.2020 - 19:09 | | AA
MSB bu fotoğrafla dünyaya seslendi: Bu minik bebek...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırısına, katledilen bebeklerin fotoğraflarıyla tepki gösterdi.
MSB'nin Twitter hesabından saldırıda hayatını kaybeden kefene sarılmış bebeğin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, farklı dilleri konuşan, farklı coğrafyalarda yaşayan insanlara çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi:
"Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter. Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!"
Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu paylaştıSon dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." dedi.