12.04.2020 - 13:47 |
MSB corona virüs açıklaması! İkinci grup İngiltere'ye gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, "Covid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere’ye gönderildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere’ye gönderildi.
Selin hemşireden 10 Nisan gecesine tepki!Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, 2 günlük sokağa çıkma yasağının duyurulduğu gece alışveriş için market ve fırınlara koşulmasını eleştirdi. Gümüş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "1 aydır savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar. Bizi korona değil cehalet öldürecek" dedi.