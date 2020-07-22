22.07.2020 - 17:58 | | DHA
MSB: Çukurca'da 3 anti personel mayını imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da tespit edilen 3 anti personel mayının imha edildiğini açıkladı.
Coronavirüs denetimleri sürüyor!İstanbul Beyoğu ve Beşiktaş'ta coronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Taksim’de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Öte yandan Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti.