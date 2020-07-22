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22.07.2020 - 17:58 | | DHA

MSB: Çukurca'da 3 anti personel mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da tespit edilen 3 anti personel mayının imha edildiğini açıkladı.

MSB: Çukurca'da 3 anti personel mayını imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Hakkâri/Çukurca'da icra ettikleri arama tarama faaliyetlerinde 3 adet anti personel mayın tespit ve imha etti" denildi.

MSB: Çukurcada 3 anti personel mayını imha edildi

Coronavirüs denetimleri sürüyor!İstanbul Beyoğu ve Beşiktaş'ta coronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Taksim’de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Öte yandan Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti.
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