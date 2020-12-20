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20.12.2020 - 16:43 | | AA

MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.

MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

MSB: Doğu Akdenizde Fiili Silah Atış Eğitimleri icra edildi

MSB: Doğu Akdenizde Fiili Silah Atış Eğitimleri icra edildi

MSB: Doğu Akdenizde Fiili Silah Atış Eğitimleri icra edildi


15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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