20.12.2020 - 16:43 | | AA
MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.
15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.