24.07.2020 - 10:40 |
MSB duyurdu! 1 terörist daha yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
Muharrem İnce Ayasofya Camii'nde kılınacak namaz için yola çıktıCHP’li Muharrem İnce Ayasoyfa’da kılınacak Cuma Namazına katılmak üzere İstanbul’a gitti. İHA’ya özel açıklamada bulunan İnce, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” dedi.