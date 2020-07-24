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24.07.2020 - 10:40 |

MSB duyurdu! 1 terörist daha yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi.

MSB duyurdu! 1 terörist daha yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.

MSB duyurdu 1 terörist daha yakalandı

 

Muharrem İnce Ayasofya Camii'nde kılınacak namaz için yola çıktıCHP’li Muharrem İnce Ayasoyfa’da kılınacak Cuma Namazına katılmak üzere İstanbul’a gitti. İHA’ya özel açıklamada bulunan İnce, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” dedi.
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