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21.07.2020 - 11:49 | | milliyet.com.tr

MSB duyurdu! 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

MSB duyurdu! 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ’lı terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

MSB duyurdu 2 DEAŞlı terörist yakalandı

Son dakika! Adana Adliyesi'nde silahlı kavga!Son dakika gelen habere göre; Adana Adliyesinde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahını sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çocuk çok sayıda kişiyi yaraladı. Polis olaya hızla müdahale etti. Yaralılar gelen ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.
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