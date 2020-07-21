21.07.2020 - 11:49 | | milliyet.com.tr
MSB duyurdu! 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ’lı terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
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