02.07.2020 - 10:46 | | milliyet.com.tr
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.