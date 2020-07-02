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02.07.2020 - 10:46 | | milliyet.com.tr

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

'Yürüyemeyen' dilenciyi polis böyle yürüttüHatay'ın İskenderun ilçesinde polisin otomobilden inmesini istediği, bedensel engelli numarası yapan dilenci, yürüyemediğini gerekçe göstererek saatlerce direndi.
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