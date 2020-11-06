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06.11.2020 - 10:28 | | milliyet.com.tr

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

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