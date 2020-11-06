06.11.2020 - 10:28 | | milliyet.com.tr
MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.