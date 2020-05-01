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01.05.2020 - 20:10 |

MSB duyurdu: 32 saatlik görev başarıyla sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran TSK'ya ait Airbus A400M tipi uçak, yaklaşık 32 saatlik görevin ardından Ankara'ya indi.

MSB duyurdu: 32 saatlik görev başarıyla sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, yaklaşık 32 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndü" denildi.

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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