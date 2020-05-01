MSB duyurdu: 32 saatlik görev başarıyla sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, yaklaşık 32 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndü" denildi.