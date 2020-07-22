22.07.2020 - 17:48 |
MSB duyurdu! 4 PKK’lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı 4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.
İşte o açıklama...
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
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