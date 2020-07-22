MSB duyurdu! 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı 4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İşte o açıklama...

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."