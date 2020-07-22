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22.07.2020 - 17:48 |

MSB duyurdu! 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim olduğunu açıkladı.

MSB duyurdu! 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı  4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İşte o açıklama...

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

MSB duyurdu 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Coronavirüs denetimleri sürüyor!İstanbul Beyoğu ve Beşiktaş'ta coronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Taksim’de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Öte yandan Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti.
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