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07.05.2020 - 10:24 |

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.

İstanbul’da şaşırtan görüntü! E-5’in yanı başında piknik yaptılarİstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Corona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.
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