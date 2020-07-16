MSB duyurdu! 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası olan tünel ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda "Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK’ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.