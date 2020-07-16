16.07.2020 - 11:58 |
MSB duyurdu! 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası olan tünel ele geçirildi
Gelen bir son dakika haberine göre, Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK’ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda "Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK’ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.
Çete çökertildi! Dövdükleri şahsın videosunu sosyal medyada paylaştılarEsenyurt’ta bir araca sokak ortasında kurşun yağdırılması olayını araştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, haraç çetesini çökertti. Olayda kullanılan silahla yakalanan şüphelilerin daha öncede başka bir adamı dövüp sosyal medyaya görüntü attıkları ortaya çıktı.