MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu! 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası olan tünel ele geçirildi
ABONE OL
16.07.2020 - 11:58 |

MSB duyurdu! 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası olan tünel ele geçirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK’ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ele geçirildi.

MSB duyurdu! 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası olan tünel ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda "Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK’ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.

MSB duyurdu 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası olan tünel ele geçirildi

Çete çökertildi! Dövdükleri şahsın videosunu sosyal medyada paylaştılarEsenyurt’ta bir araca sokak ortasında kurşun yağdırılması olayını araştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, haraç çetesini çökertti. Olayda kullanılan silahla yakalanan şüphelilerin daha öncede başka bir adamı dövüp sosyal medyaya görüntü attıkları ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Siirt'teki operasyonda şehit olan 2 polis için tören düzenlendi

Siirt'teki operasyonda şehit olan 2 polis için tören düzenlendi

Sıradaki Haber