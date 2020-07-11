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11.07.2020 - 10:02 | | milliyet.com.tr

MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen habere göre; Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

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