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05.07.2020 - 14:10 | | milliyet.com.tr

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Son dakika: MSB duyurdu Barış Pınarı bölgesinde 2 PKKlı etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 6 saniye sonra...Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.
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