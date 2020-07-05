05.07.2020 - 14:10 | | milliyet.com.tr
Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen bilgilere göre; Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
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