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18.08.2020 - 09:09 | | milliyet.com.tr

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu Barış Pınarı bölgesinde 3 PKKlı etkisiz hale getirildi

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