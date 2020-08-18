18.08.2020 - 09:09 | | milliyet.com.tr
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.