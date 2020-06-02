02.06.2020 - 09:32 |
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimini engelleyen komandoların 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Taksici, 22 lira için kadın müşteriye saldırdıBeyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.