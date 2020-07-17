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17.07.2020 - 10:34 | | DHA

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde gözaltına alındılar

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde gözaltına alındılar

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

MSB duyurdu Fırat Kalkanı bölgesinde gözaltına alındılar

 

İzmir'de meydana gelen depremde paniğe kapılan bir kişi 7'nci kattan atladıİzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre akşam saatlerinde İzmir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden korktuğu ileri sürülen O.K.(31), 7'nci kattan aşağıya atladı. Bir otomobilin üstüne düşerek ağır yaralanan O.K., hastaneye kaldırıldı.
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