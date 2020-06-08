MSB duyurdu: GenÃ§lerimizi gÃ¼venli ÅŸekilde birliklerine ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz

BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) koronavirÃ¼sÂ salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadelesinin baÅŸarÄ± ile devam ettiÄŸi veÂ yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin birliklerine geliÅŸlerinde koronavirÃ¼s ile mÃ¼cadelede daha Ã¶nceden hayata geÃ§irilen tedbirlerin tek tek uygulandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Bu kapsamda; vatani gÃ¶revini yapmak iÃ§in bulunduklarÄ± illerden yola Ã§Ä±kan genÃ§ler, Kovid-19 ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda otogar, havalimanÄ± ve tren garlarÄ±ndan alÄ±narak gÃ¶rev yapacaklarÄ± kÄ±ÅŸlalara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerÂ birliÄŸine teslim olmak Ã¼zere geldiÄŸi ilde, kullandÄ±ÄŸÄ± ulaÅŸÄ±m vasÄ±tasÄ±ndan iner inmez gÃ¶revli personelimiz tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanarak Garnizon KomutanlÄ±klarÄ±nca aÃ§Ä±lan irtibat noktalarÄ±na yÃ¶nlendirilmektedir. Ä°rtibat NoktalarÄ±nda gÃ¶rev yapan personel tarafÄ±ndan genÃ§lerimizin beraberinde getirdikleri eÅŸyalar dezenfekte edilmekte, ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼lmekte, yeni maske daÄŸÄ±tÄ±lmakta ve evraklarÄ± kontrol edilerek gidecekleri birlikler belirlenmektedir.Â Bu iÅŸlemlerin ardÄ±ndan kendileri iÃ§in Ã¶zel olarak ayrÄ±lan otobÃ¼slere sosyal mesafe kurallarÄ± dÃ¢hilinde bindirilen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, buradan teslim olacaklarÄ± kÄ±ÅŸlalara kadar ulaÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r." denildi.Â











'HER TÃœRLÃœ TEDBÄ°R ALINMIÅž, ALINMAYA DEVAM EDÄ°LECEK'

AÃ§Ä±klamada, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin kÄ±ÅŸlalara geldiklerinde yeniden ateÅŸ Ã¶lÃ§me ve dezenfekte iÅŸlemleri uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"ArdÄ±ndan ilk muayeneleri yapÄ±larak giyindirilen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler 14 gÃ¼n sÃ¼reyle gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±nmakta, bu sÃ¼re zarfÄ±nda kendilerine Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda bilgilendirme ve eÄŸitim verilmekte ve kÄ±ÅŸladaki diÄŸer askerler ve personel ile temas etmemeleri iÃ§in gerekli Ã¶nlemler alÄ±nmaktadÄ±r. Bu yÃ¶ntem sayesinde evinden Ã§Ä±kan genÃ§lerin en az kiÅŸiyle temas ederek, kontrollÃ¼ ve gÃ¼venli olarak kÄ±ÅŸlaya giriÅŸi ve akabinde saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n takibi saÄŸlanmaktadÄ±r. TSK'ya emanet edilen MehmetÃ§iklerin askerlik hizmetini gÃ¼venli olarak yerine getirmeleri ve virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek maksadÄ±yla, her tÃ¼rlÃ¼ tedbir alÄ±nmÄ±ÅŸ ve alÄ±nmaya devam etmektedir."Â







