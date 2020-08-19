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19.08.2020 - 18:51 | | AA

MSB duyurdu! Hafter'in tuzaklanan mayın ve EYP'lerin imhası sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlamamış mühimmatların imhasının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, TSK'ye bağlı personelin Hafter'e bağlı milisler tarafından tuzaklanan mayın, EYP ve patlamamış mühimmatları imha ettiği görüntülere yer verildi. 

Paylaşımda, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP'ler ile patlamamış mühimmatların imhası sürüyor. Libya'da bulunan uzman personelimiz, fedakarca ve kahramanca çalışarak siviller için büyük risk oluşturan mayın ve EYP'leri temizliyor." ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu Hafterin tuzaklanan mayın ve EYPlerin imhası sürüyor

Hafter'in tuzaklanan mayın ve EYP'lerin imhası sürüyorMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlamamış mühimmatların imhasının sürdüğünü bildirdi.
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MSB duyurdu! Hafter'in tuzaklanan mayın ve EYP'lerin imhası sürüyor

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